Серджо Скариоло: «Литва – фаворит в борьбе за медали Евробаскета-2022»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло высоко оценил шансы сборной Литвы на попадание в тройку призеров Евробаскета-2022.

«Нашей команде приходится адаптироваться к новым ситуациям, это требует больших усилий от каждого. Литву все считают одним из фаворитов в борьбе на медали, против такой сборной мы должны играть с гордостью, стойкостью, интенсивностью и концентрацией. Мы делаем успехи в подготовке. Хочется, чтобы наша команда справлялась с такими физически более сильными соперниками, как Литва», – сказал Скариоло.

Во вторник испанцы уступили литовской команде на своей площадке в рамках товарищеского матча – 77:82.

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