Казис Максвитис: «Нам нужно быть жестче в обороне. Мне не понравилась наша защита против пик-н-роллов»

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис после победы над Черногорией в отборочном матче чемпионата мира-2023 рассказал, что его больше всего беспокоит перед предстоящим .

«Сначала мы пытались играть более надежно в обороне, но позволили сопернику забросить много трехочковых. Это было рискованно с нашей стороны. Но больше всего меня беспокоит то, что они совершили много проходов.

Нашему большому приходилось переключаться на их защитника. Не могу сказать, что мне на 100 процентов понравилось все, что сегодня происходило, в том числе мне не понравилась наша защита против пик-н-роллов.

Нам нужно быть жестче в обороне. Нам немного сложнее играть против высоких игроков. Нам нужно прибавить в этом за эти несколько дней», – сказал тренер.

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