Леброна Джеймса и Наоми Осаку критикуют за неприличное название нового проекта

Новый медиапроект известной теннисистки Наоми Осаки, партнером которого с недавнего времени является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, спровоцировал международный скандал.
Компания начала деятельность с названием «Хана Кума» (Hana Kuma), что в переводе с японского означает «цветочный медведь». Однако это же самое словосочетание означает «женщина без влагалища» на языке суахили, распространенном в Восточной Африке.
Язык суахили – десятый по распространенности в мире, на нем говорят более 200 миллионов человек. В ряде африканских стран он имеет официальный государственный статус. Местные СМИ раскритиковали основателей и потребовали переименовать проект.
Компания Осаки планирует работать на глобальном рынке и нацелена в том числе на истребление расовых предрассудков. Сама теннисистка заявила, что подумает над решением данной проблемы.
Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?