Леброна Джеймса и Наоми Осаку критикуют за неприличное название нового проекта

Новый медиапроект известной теннисистки , партнером которого с недавнего времени является форвард , спровоцировал международный скандал.

Компания начала деятельность с названием «Хана Кума» (Hana Kuma), что в переводе с японского означает «цветочный медведь». Однако это же самое словосочетание означает «женщина без влагалища» на языке суахили, распространенном в Восточной Африке.

Язык суахили – десятый по распространенности в мире, на нем говорят более 200 миллионов человек. В ряде африканских стран он имеет официальный государственный статус. Местные СМИ раскритиковали основателей и потребовали переименовать проект.

Компания Осаки планирует работать на глобальном рынке и нацелена в том числе на истребление расовых предрассудков. Сама теннисистка заявила, что подумает над решением данной проблемы.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?