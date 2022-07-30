Леброн вложил 30 миллионов евро в производство велосипедов

Немецкий производитель велосипедов Canyon Bicycles объявил о получении стратегических инвестиций от американских компаний LRMR Ventures и SC Holdings.

LRMR Ventures основана звездным форвардом . SC Holdings управляется давним другом Джеймса, бизнесменом Мавериком Картером.

Отмечается, что инвестиции направлены на укрепление позиций Canyon Bicycles в США. По информации журналиста Cyclingnews Джоша Крокстона, сумма вложений составила около 30 миллионов евро.

Леброн давно увлекается ездой на велосипеде. В конце 2000-х он сделал вложение в акции производителя Cannondale, которое оказалось одним из самых выгодных бизнес-проектов баскетболиста.

В 2018 году Джеймс подарил 240 велосипедов вместе со специальными шлемами ученикам государственной школы в родном Акроне, штат Огайо.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?