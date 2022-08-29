Шейн Ларкин ответил на критику: «В сборной Турции у меня другая роль»

Разыгрывающий и сборной Турции Шейн Ларкин ответил на критику болельщиков в твиттере по поводу уровня игры в составе национальной команды.

Турция потерпела четыре поражения подряд, включая две товарищеские встречи и два матча квалификации ЧМ-2023. В игре с Сербией Ларкин набрал 4 очка и 9 передач при 3 потерях.

«В сборной Турции у меня другая роль по сравнению с «Эфесом». Люди хотят видеть того же парня, но здесь другая команда с другим подбором игроков.

Я играю для того, чтобы помогать партнерам и побеждать. Это история не про меня, но про нас. Горжусь тем, что проявили характер, пусть и уступили», – написал Ларкин.

Один из поклонников выразил мнение, что натурализованный американец должен брать на себя больше ответственности.

«Пожалуй, ты прав. Будучи первым номером, я должен найти правильный баланс. Я прибавлю, прояви терпение, мой друг», – ответил Ларкин.

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