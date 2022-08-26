Богдан Богданович: «Сербия – главный претендент на медали Евробаскета»

Атакующий защитник «Атланты» считает сборную Сербии фаворитом предстоящего чемпионата Европы, который он вынужден пропустить из-за травмы.

«Я очень верю в наших ребят. Даже на чемпионате мира. Это та же команда. У нее есть энергия, химия, в ней пробудилось что-то новое.

Я рад, что мы играем в хороший и красивый баскетбол, зрителям нравится, как мы играем – лишние передачи, чтение игры. Каждая атака начинается с Йокича. Мы главные претенденты на медали, надеюсь, что мы наконец-то заслужили золото.

Это очень сложный турнир. На предыдущем чемпионате мира у нас не получилось, но сейчас мы должны получить удовольствие от того, что ребята для нас приготовили», – сказал Богданович.

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