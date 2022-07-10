Джон Уолл: «За последние 3 года я потерял маму, бабушку, порвал ахилл»

Теги травмы Хьюстон Клипперс НБА Вашингтон Джон Уолл Баскетбол

Новобранец «Клипперс» Джон Уолл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в последние несколько лет.

«Не думаю, что многие люди смогли бы вернуться после того, через что я прошел в последние 3 года. Потерять маму, бабушку, разорвать ахилл… Это было очень тяжело, но в итоге я оказался здесь и благодарен за эту возможность», – сказал Уолл.

Разыгрывающий полностью пропустил сезон-2019/20 из-за травмы, выступая за «Вашингтон».

В декабре 2020 года Уолл был обменян в «Хьюстон», за который провел только 40 матчей.

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