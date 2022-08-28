Десятиборец Илья Шкуренев: «Кобе Брайант был и остается моим кумиром»

Призер чемпионата Европы десятиборец в интервью «Матч ТВ» признался, что внимательно следит за НБА, а его любимыми игроками являются Кобе Брайант и .

— За НБА плотно следите? Есть любимый игрок?

— Да, конечно. Сейчас там интриги, обмены. Что касается игрока, то нравится Джеймс Харден. А вот когда занимался, кумиром у меня был и остается Кобе Брайант. Жаль, что он уже не с нами.

— За какую команду топите?

— По‑разному. Я скорее люблю, когда какая‑то игра крутая попадается. Вот, допустим, я не особо люблю «Бостон», но что они творили в сезоне! Это просто шоколад! Я не поверил, когда они в финале проиграли «Голден Стэйт»! Что они творили?

— По ночам вставали смотреть финал?

— Не‑не, я уже от такого отошел. Раньше, да, постоянно смотрел. Теперь в основном хайлайтами балуюсь. Но если попадается какая‑то очень крутая игра, то смотрю не ночью, а утром в записи. Вот сейчас болел еще за «Филадельфию», смотрел их матчи, а они вылетели. Хотя у них был Харден, Джоэл Эмбиид. А в остальном следил по хайлайтам, как там пер, всех смял, «Бруклин» «свипнул» — это вообще что‑то!

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