Димитрис Итудис: «Греция может отправиться на Евробаскет с 13 или 14 игроками»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис рассказал о том, что ситуация с травмированными может заставить команду отложить решение по заявке на -2022 до последнего дня.

«Греция может отправиться на Евробаскет с 13 или 14 игроками. Мы рассматриваем такую возможность. И дело не в моем недавнем высказывании, когда я выдвинул предложение о том, что можно расширить составы команд, а в том, что нам, возможно, придется ждать с оглашением состава до последнего момента.

У нас есть хорошие новости, но все же необходимо дождаться тренировки во вторник. Папаяннис и Папапетру отлично себя чувствуют, они уже занимались в общей группе. Слукас и восстанавливаются с опережением графика, но прямо сейчас ясности все же нет», – заявил Итудис.

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