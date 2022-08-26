Костас Слукас может пропустить Евробаскет из-за травмы

Теги травмы сборная Греции Костас Слукас Яннис Папапетру Георгиос Папаяннис Костас Адетокумбо Евробаскет-2022 Баскетбол

Участие разыгрывающего сборной Греции и «Олимпиакоса» Костаса Слукаса в предстоящем Евробаскете-2022 находится под вопросом из-за травмы колена, сообщает SDNA.gr.

Ранее Федерация баскетбола Греции сообщила, что игрокам сборной Слукасу и Костасу Адетокумбо предстоит МРТ-обследование. Оба игрока почувствовали дискомфорт в коленях во время вчерашнего матча с Сербией (94:100 ОТ).

Партнеры Слукаса по сборной Георгиос Папаяннис и Яннис Папапетру продолжают тренироваться по индивидуальным программам.

В воскресенье Греция проведет матч с Бельгией в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные