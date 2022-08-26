Костас Слукас может пропустить Евробаскет из-за травмы

Участие разыгрывающего сборной Греции и «Олимпиакоса» в предстоящем Евробаскете-2022 находится под вопросом из-за травмы колена, сообщает SDNA.gr.

Ранее Федерация баскетбола Греции сообщила, что игрокам сборной Слукасу и предстоит МРТ-обследование. Оба игрока почувствовали дискомфорт в коленях во время вчерашнего матча с Сербией (94:100 ОТ).

Партнеры Слукаса по сборной и продолжают тренироваться по индивидуальным программам.

В воскресенье Греция проведет матч с Бельгией в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

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