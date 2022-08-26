Костас Слукас и Костас Адетокумбо пройдут МРТ-обследования

Игроки сборной Греции Костас Слукас и пройдут МРТ-обследования в Афинах по возвращении команды из Белграда.

Оба игрока почувствовали раздражение в коленях во время вчерашнего матча против сборной Сербии (94:100 ОТ) в рамках квалификации чемпионата мира-2023. Адетокумбо был вынужден покинуть площадку в первой четверти.

Следующий матч Греция проведет в воскресенье, 28 августа, против Бельгии.

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