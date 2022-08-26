Костас Слукас и Костас Адетокумбо пройдут МРТ-обследования

Теги травмы сборная Греции Костас Слукас чемпионат мира-2023 Костас Адетокумбо Евробаскет-2022 Баскетбол

Игроки сборной Греции Костас Слукас и Костас Адетокумбо пройдут МРТ-обследования в Афинах по возвращении команды из Белграда.

Оба игрока почувствовали раздражение в коленях во время вчерашнего матча против сборной Сербии (94:100 ОТ) в рамках квалификации чемпионата мира-2023. Адетокумбо был вынужден покинуть площадку в первой четверти.

Следующий матч Греция проведет в воскресенье, 28 августа, против Бельгии.

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные