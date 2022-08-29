Марк Стейн: «Джон Уолл отлично смотрится на тренировках»

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Инсайдер Марк Стейн поделился информацией о нынешнем состоянии разыгрывающего «Клипперс» Джона Уолла.

«Информация об Уолле. Наблюдатели, которые видели, как он тренируется в Майами, рассказали мне, что участник Матча всех звезд отлично смотрится на тренировках в межсезонье. Похоже, он готов внести свой вклад в то, что будут делать «Клипперс», – информирует Стейн.

Уолл полностью пропустил прошлый сезон, так как «Рокетс» решили наигрывать молодых игроков. После выкупа контракта в межсезонье-2022 Джон подписал контракт с «Клипперс».

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