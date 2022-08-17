Тайрон Лю: «Джон Уолл здоров, мы видели, как он играет»

Главный тренер заявил, что разыгрывающий здоров и будет конкурировать с за место в стартовой пятерке.

«Джон здоров, мы видели, как он играет, как играет пять на пять, как проводит индивидуальные тренировки. Он чувствует себя хорошо. Наша задача – позаботиться о том, чтобы он был здоров.

Что касается роли стартового разыгрывающего, между ним и Реджи Джексоном будет открытая конкуренция. Посмотрим, кто больше подходит первому звену, кто больше подходит второму. Как вы знаете, у меня кто лучше играет, тот заканчивает матч», – сказал тренер.

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