Иман Шамперт – о переходе Дюрэнта в «Уорриорз» в 2016-м: «Что должен сказать об этом дерьме Уэстбрук?»

Бывший игрок НБА Иман Шамперт описал реакцию игроков «Кливленда» после перехода в в 2016 году.

«Ууу... Зачем он так поступил? Что Расселл Уэстбрук должен сказать об этом дерьме?» – заявил Шамперт.

В сезоне-2015/16 Шамперта обыграл «Голден Стэйт» в финале (4-3) и стал чемпионом НБА.

«Оклахома», за которую выступали Дюрэнт и Уэстбрук, уступила «Уорриорз» в финале Западной конференции (3-4).

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