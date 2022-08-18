Евгений Воронов – Антону Пушкову: «Зачем в «Самару»? «Сапсаны» не ходят, до Питера далеко. Давай в МБА!»

поделился ожиданиями от совместного выступления с и Антоном Пушковым за МБА.

Все трое перешли в московскую команду этим летом. В прошлом сезоне Воронов играл за , Пушков – за , Валиев – за .

«Конечно, я первым делом позвонил Антону! Когда стало ясно, что Пуш уходит из «Зенита», появилась информация, что он перейдет в «Самару». Я ему сказал: «Антоха, зачем в Самару? «Сапсаны» не ходят, до Питера далеко. Давай в МБА!»

Я рад, что и он, и Женя оказались здесь, это очень хорошие люди, хорошие игроки. Мы провели вместе не один сезон, я хорошо их знаю. Каждый из них может многое дать и партнерам, и всему клубу», – признался Воронов.

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