«Астана» подписала Майка Майерса

«Астана» объявила о подписании контракта с американским центровым Майком Майерсом (30 лет, 206 см).

В 2019–2021 годах Майерс выступал за украинский «Прометей». По итогам дебютного сезона он был признан лучшим центровым чемпионата Украины, а в следующем сезоне помог команде завоевать первый в ее истории чемпионский титул.

В прошлом сезоне американец играл за корейский клуб «Сувон Соникбум», набирая в среднем 6,5 очка за 13,3 минуты на площадке.

Также Майерс является чемпионом Бельгии в составе «Остенде» (2018) и чемпионом Чехии в составе «Нимбурка» (2019).

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