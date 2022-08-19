Баскетбольная «Астана» подписала американского защитника Паркса

Американский защитник Деондре Паркс (185 см) подписал контракт с «Астаной».

Он играл за такие клубы, как «Ньюкасл Иглз» (Англия), «Кактус» (Грузия), АЕЛ (Кипр), «ЕС Радес» (Тунис), «Эдмонтон Стингерс» (Канада) и «Хапоэль Хевел Модиин» (Израиль).

Чемпион Финляндии в составе «Вилпас Викингс».

Последним клубом игрока был венгерский ЗТЕ.

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