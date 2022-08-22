БК «Астана» подписал легкого форварда Константина Неффа

25-летний легкий форвард Константин Нефф подписал контракт с «Астаной». В 2017–2019 годах он выступал за команду из родного города, по итогам сезона-2018/19 завоевав трофей Высшей лиги. В том розыгрыше чемпионата Нефф набирал в среднем 11 очков за игру.

После ухода из «Актобе» игрок выступал за «Синегорье» и «Тобол».

Минувший сезон баскетболист провел в составе «Каспия», его средний показатель за сезон – 10.4 очка за игру. В Кубке Казахстана результативность игрока составляла 18.3 очка за матч. Также он выступает за сборную Казахстана 3x3.

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