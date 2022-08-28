Николас Клэкстон: «Теперь на мои плечи ляжет гораздо больше ответственности»

Центровой «Бруклина» считает, что станет одним из ключевых игроков команды в сезоне-2022/23, и готов к новой роли.

«Теперь я особенный игрок. На мои плечи ляжет гораздо больше ответственности. Я готов к вызову. Я готов ко всему.

Честно говоря, это не меняет мой подход. Я имею в виду, что я, как и прежде, должен ежедневно проявлять себя. Я знаю, что от меня будут требовать гораздо больше, поэтому я должен быть готов», – сказал Клэкстон.

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