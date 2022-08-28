Эксперт Ник Райт: «Джо Цай не позволил Кевину Дюрэнту диктовать ему условия»

Эксперт Fox Sports Ник Райт высказался о том, как закончилась ситуация со звездным форвардом «Бруклина» Кевином Дюрэнтом.

«Кевин Дюрэнт повел себя крайне странно. Он не заявлял публично, что просит обмен, но никто это не опровергал. Затем он встретился с Джо Цаем и Шоном Марксом и потребовал уволить тренера и генерального менеджера. Мне показалось, что это был шах и мат.

Но и Кей Ди, и я недооценили характер Джо Цая, владельца «Бруклина». Я думал, что Джо Цай скажет: «Я не хочу этого позора и этого беспорядка».

Складывается впечатление, что мотивация Джо Цая заключалась в следующем: «Я не позволю никому указывать, что мне делать. Я один из самых богатых людей в истории мира. Я невероятно влиятелен и невероятно успешен, Кевин Дюрэнт не будет диктовать мне условия», – сказал Райт.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?