Кайри Ирвинг намерен провести сезон-2022/23 на уровне MVP

Разыгрывающий в это межсезонье сосредоточился на силовых тренировках и фитнесе в надежде провести сезон-2022/23 на уровне MVP, сообщает журналист Bally Sports Брэндон Робинсон со ссылкой на источники.

Семикратный участник Матча всех звезд провел за «Нетс» три сезона, показывая лучшие показатели в карьере. Ирвинг набирает за команду 27,1 очка, 6,1 передачи, 4,7 подбора и 1,4 перехвата, реализуя 49 процентов бросков с игры, 40 – из-за дуги, 92 – с линии штрафных.

Ирвинг является чемпионом 2016 года в составе «Кливленда».

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе