Шэмс Чарания: «Хит» никогда не боролись за Дюрэнта всерьез»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о переговорах с по возможному обмену .

«В последний раз «Хит» звонили «Нетс» перед началом Летней лигой или даже раньше. Они никогда не боролись за Дюрэнта всерьез. Они знали, что в конечном счете им придется отдать нескольких важных игроков», – сказал Чарания.

В начале августа Шэмс заявлял, что «Майами» все еще претендует на приобретение звездного форварда.

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