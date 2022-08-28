Девин Букер принял участие в лагере Криса Пола «Elite Guard Camp»

Теги Крис Пол Финикс НБА видео Девин Букер Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер стал одним из участников лагеря «Elite Guard Camp», который организует его партнер по команде Крис Пол.

Лагерь проходит в Лос-Анджелесе. Обычно в нем участвуют 24 лучших защитников страны – 12 студентов и 12 школьников. Также в нем участвуют игроки НБА в качестве инструкторов и наставников.

11-кратный участник Матча всех звезд НБА Крис Пол также посетил лагерь в эти выходные.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные