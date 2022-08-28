Девин Букер принял участие в лагере Криса Пола «Elite Guard Camp»

Атакующий защитник «Финикса» стал одним из участников лагеря «Elite Guard Camp», который организует его партнер по команде Крис Пол.

Лагерь проходит в Лос-Анджелесе. Обычно в нем участвуют 24 лучших защитников страны – 12 студентов и 12 школьников. Также в нем участвуют игроки НБА в качестве инструкторов и наставников.

11-кратный участник Матча всех звезд НБА Крис Пол также посетил лагерь в эти выходные.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?