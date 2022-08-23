«Санз» вернули классическую форму сезона-1992/93

«Финикс» представил классический комплект формы на следующий сезон.
«Санз» представили реконструкцию формы Hardwood Classic Edition, которая использовалась 30 лет назад, в сезоне-1992/93.
В том сезоне команда выиграла регулярный чемпионат (62-20) и дошла до финала НБА, где уступила легендарному «Чикаго» Майкла Джордана (2-4).
Звездный лидер «Санз» того времени Чарльз Баркли был признан MVP сезона.
Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Майкла Джордана (и закончилось страданиями)
Фото – твиттер «Финикса»