«Санз» вернули классическую форму сезона-1992/93

«Финикс» представил классический комплект формы на следующий сезон.

«Санз» представили реконструкцию формы Hardwood Classic Edition, которая использовалась 30 лет назад, в сезоне-1992/93.

В том сезоне команда выиграла регулярный чемпионат (62-20) и дошла до финала НБА, где уступила легендарному Майкла Джордана (2-4).

Звездный лидер «Санз» того времени был признан MVP сезона.

Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Майкла Джордана (и закончилось страданиями)

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