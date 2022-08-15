«Денвер» не подпишет Кармело Энтони

Репортер Майк Сингер опроверг слухи о возможном возвращении форварда в «Наггетс».

Ранее в лиге появились слухи, что «Наггетс» могут рассмотреть вариант с возвращением в команду Энтони. Но тот факт, что у «Денвера» уже есть полный состав из 15 игроков, делает это подписание невозможным.

Энтони выступал за «Денвер» с 2003 по 2011 годы и был лидером команды. Последний сезон провел в , набирая 13,3 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

На данный момент 38-летний Энтони имеет статус неограниченно свободного агента.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?