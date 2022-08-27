Шакил О’Нил: «Убил бы Чарльза Баркли, будь мы в Австралии»

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Прославленный центровой, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил сделал выпал в отношении своего коллеги, Чарльза Баркли, во время визита в Австралию.

Баркли и О’Нил на протяжении многих лет подкалывают друг друга на телевидении.

«В Америке ты находишься под защитой государства. Был бы ты здесь, Чарльз, я бы ударил тебя прямо по лицу. Я бы ударил тебя в живот, чтобы ты выплюнул всех этих австралийских моллюсков, которых ты съел на пляже.

Я бы убил тебя сразу. Не имею права говорить такое Чарльзу в Америке, но здесь, в другой стране, ты бы получил по лицу, Чарльз», – сказал Шак.

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