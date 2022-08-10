Брайан Уиндхорст: «Леброн и Дэвис должны обойтись без травм, чтобы «Лейкерс» попали в плей-офф»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» будет трудно попасть в плей-офф в следующем сезоне.

«Попадание «Лейкерс» даже в плей-ин – довольно оптимистичный сценарий. Энтони Дэвис и Леброн Джеймс должны оставаться здоровыми большую часть сезона. Этим двоим нужно играть на очень высоком уровне. С нынешним составом «Лейкерс» придется показать свой максимум, чтобы попасть в плей-офф.

Ролевые игроки подобраны хаотично. У них новый тренерский штаб, целая куча новичков и различных сочетаний. Им действительно нужны Леброн и Эй Ди, чтобы одержать много побед в Западной конференции, где очень высокая конкуренция», – заявил Уиндхорст.

В Лос-Анджелесе есть чудо-корт, где играли Федерер и Осака. Его построил миллионер, который любит моделей и не любит Шарапову

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные