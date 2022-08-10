Брайан Уиндхорст: «Леброн и Дэвис должны обойтись без травм, чтобы «Лейкерс» попали в плей-офф»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что будет трудно попасть в плей-офф в следующем сезоне.

«Попадание «Лейкерс» даже в плей-ин – довольно оптимистичный сценарий. и должны оставаться здоровыми большую часть сезона. Этим двоим нужно играть на очень высоком уровне. С нынешним составом «Лейкерс» придется показать свой максимум, чтобы попасть в плей-офф.

Ролевые игроки подобраны хаотично. У них новый тренерский штаб, целая куча новичков и различных сочетаний. Им действительно нужны Леброн и Эй Ди, чтобы одержать много побед в Западной конференции, где очень высокая конкуренция», – заявил Уиндхорст.

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