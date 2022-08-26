Джален Роуз – о величайшем игроке в истории: «Джордан 10 раз был самым результативным игроком сезона. Леброн – один раз»

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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз высказал свое мнение по поводу спора о величайшем игроке в истории.

«Когда вы говорите о лучших игроках всех времен, вы, в конечном счете, начинаете говорить о том, кто является величайшим игроком в истории. Когда вы говорите о величайшем игроке в истории, первое слово — «величайший». Это означает, что он достиг больше, чем кто-либо другой.

Если сравнивать, например, Майкла Джордана и Леброна, то Джордан 10 раз был самым результативным игроком сезона. Леброн – один раз. Джордан был признан лучшим защищающимся игроком года. Леброн – нет», – сказал Роуз.

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