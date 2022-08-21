Италия не возьмет Амедео Делла Валле на Евробаскет-2022

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Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поцекко отказаться от услуг разыгрывающего Амедео Делла Валле.

Таким образом, в составе команды осталось 13 игроков. В заявке на предстоящий Евробаскет-2022 должны находиться 12 игроков.

Делла Валле был признан MVP чемпионата Италии прошлого сезона. В 31 матче за «Брешию» он набирал в среднем 18 очков, а также совершал 3,8 передачи, 2,7 подбора и 1,3 перехвата.

Итальянской сборной предстоят матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2023 с Украиной 24 августа и с Грузией 27 августа.

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