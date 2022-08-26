Светислав Пешич: «Если отека не будет, есть хорошие шансы, что Мицич вернется»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич прокомментировал травму лодыжки у разыгрывающего .

«Мы надеемся, что это не серьезная травма, но она может стать причиной для беспокойства. Я бы не стал сейчас много говорить об этом, давайте подождем до утра, а там посмотрим.

Самое главное, чтобы медики сделали все, чтобы не допустить отека. Если его не будет, есть хорошие шансы, что Мицич вернется, в противном случае... Посмотрим», – сказал Пешич.

Двукратный MVP Финалов четырех Евролиги травмировал лодыжку во второй четверти матча против Греции (100:94 ОТ) в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду