Светислав Пешич: «Если отека не будет, есть хорошие шансы, что Мицич вернется»

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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич прокомментировал травму лодыжки у разыгрывающего Василие Мицича.

«Мы надеемся, что это не серьезная травма, но она может стать причиной для беспокойства. Я бы не стал сейчас много говорить об этом, давайте подождем до утра, а там посмотрим.

Самое главное, чтобы медики сделали все, чтобы не допустить отека. Если его не будет, есть хорошие шансы, что Мицич вернется, в противном случае... Посмотрим», – сказал Пешич.

Двукратный MVP Финалов четырех Евролиги травмировал лодыжку во второй четверти матча против Греции (100:94 ОТ) в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

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