Мэджик Джонсон: «Я ненавидел Патрика Беверли, когда он играл против моих «Лейкерс», но теперь я люблю его»

Легенда отреагировал на переход разыгрывающего в лос-анджелесскую команду.

«Мне нравится приобретение Патрика Беверли. С его защитой, упорством, жесткостью и баскетбольным IQ болельщики «Лейкерс» его полюбят. Он демонстрирует эти качества в каждом матче.

Раньше я ненавидел Патрика Беверли, когда он играл против моих «Лейкерс», но теперь я люблю его, потому что он в нашей команде и поможет моим «Лейкерс» выйти в плей-офф», – написал Мэджик на своей странице в Twitter.

«Лейкерс» приобрели Беверли у «Юты» в обмен на Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.

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