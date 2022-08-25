Джеймс Харден продемонстрировал великолепную физическую форму

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден сильно похудел в это межсезонье и демонстрирует это на своей странице в Twitter.

Ранее в сети появились фотографии с силовой тренировки Хардена. Сегодня игрок опубликовал снимки из баскетбольного зала, на которых видно, что он находится в прекрасной физической форме.

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку