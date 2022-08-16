Матч «Бостона» с «Филадельфией» откроет сезон НБА-22/23

НБА планирует внести матч «Бостона» против «Филадельфии» в программу открытия нового сезона, пишет инсайдер Шэмс Чарания.

«Селтикс» во главе с и дошли до финала-2022. «Сиксерс» и Джеймса Хардена остановились во втором раунде плей-офф.

Встреча пройдет 18 октября в и, вероятно, начнется раньше других матчей первого игрового дня, учитывая часовые пояса.

По информации инсайдера Марка Стейна, полное расписание матчей нового сезона будет опубликовано в среду, 17 августа. Ранее также сообщалось, что в первый игровой день регулярки «Голден Стэйт» примет «Лейкерс».

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