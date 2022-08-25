Шэннон Шарп: «Патрик Беверли защищается лучше, чем кто-либо в «Лейкерс»

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Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал свое мнение о переходе разыгрывающего Патрика Беверли в «Лейкерс».

«Мне очень нравится эта сделка. Пэт уже не тот защитник, каким был раньше, но он защищается лучше, чем кто-либо в «Лейкерс». Пэт даст «Лейкерс» именно то, что нужно Дарвину Хэму», – сказал Шарп.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Лейкерс» договорились с «Ютой» об обмене атакующего защитника Тэйлена Хортон-Такера и легкого форварда Стэнли Джонсона на Беверли.

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