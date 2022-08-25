Скип Бэйлесс: «Юта» обменяла 34-летнего Беверли, который за два года побывал в четырех командах, на 21-летнюю потенциальную звезду»

Известный телеведущий считает, что «Юта» выиграла от обмена Патрика Беверли в на и .

«Где-то в Солт-Лейк-Сити сейчас улыбаются Дэнни Эйндж и новый главный тренер «Юты» Уилл Харди. Они празднуют, потому что только что обменяли 34-летнего , который за два года побывал в четырех командах, на 21-летнего Тэйлена Хортон-Такера.

Уверяю, Дэнни Эйндж и Уилл Харди сейчас думают: «Мы заполучили 21-летнего потенциального игрока стартовой пятерки, если не звезду», – сказал Бэйлесс.

🗻 Что пытается построить в «Юте» Дэнни Эйндж?