«Бостон» может выменять Джастиса Уинслоу

Теги возможные переходы Бостон Портленд НБА Джастис Уинслоу Баскетбол

«Селтикс» могут использовать одно из своих торговых исключений для приобретения форварда «Блэйзерс» Джастиса Уинслоу (26 лет, 198 см), сообщает Heavy.com.

Уинслоу оказался в «Портленде» в результате обмена с «Клипперс» перед февральским дедлайном. Форвард провел за команду 11 матчей, набирая в среднем 10,7 очка, 6,3 подбора и 2,9 передачи за 27 минут на площадке.

В контракте Уинслоу остается один сезон, за который он заработает 4,1 млн долларов.

Почему Дока Риверса так ценят в НБА? Ведь каждый ребенок знает, что он шарлатан

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные