«Бостон» может выменять Джастиса Уинслоу

«Селтикс» могут использовать одно из своих торговых исключений для приобретения форварда «Блэйзерс» (26 лет, 198 см), сообщает Heavy.com.

Уинслоу оказался в в результате обмена с «Клипперс» перед февральским дедлайном. Форвард провел за команду 11 матчей, набирая в среднем 10,7 очка, 6,3 подбора и 2,9 передачи за 27 минут на площадке.

В контракте Уинслоу остается один сезон, за который он заработает 4,1 млн долларов.

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