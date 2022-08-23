«Лейкерс» могут вернуть Денниса Шредера

Разыгрывающий Деннис Шредер может вернуться в , пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

По информации Стейна, возможность подписания контракта с игроком будет зависеть от дальнейших изменений в составе калифорнийской команды.

Шредер выступал за «Лейкерс» в сезоне-2020/21. Баскетболист не сумел договориться с клубом по условиям нового соглашения и перешел в .

Перед дедлайном «Селтикс» обменяли Денниса в . В 15 матчах за «Рокетс» его средние показатели составили 10,9 очка, 5,9 передачи и 3,3 подбора.

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