Брэд Стивенс: «Селтикс» очень довольны нынешним составом команды»

Генеральный менеджер на фоне новостей о том, что остается в , отметил, что «Селтикс» довольны своим нынешним составом.

«После того, как мы выменяли , мы очень довольны составом нашей команда. Мы рады строить команду вокруг этих игроков и двигаться дальше с этой командой. Вы говорите, что ходило много слухов, но они исходили не от меня. Надеюсь, всем было о чем поговорить. На нашем фронте уже давно довольно тихо.

Мы были абсолютно откровенны с Джейленом Брауном с самого начала. На прошлой неделе я встречался с Джейленом в Лос-Анджелесе. Он отлично выглядит и скоро вернется в Бостон», – сказал Стивенс.

«Бостон» считался главным претендентом на Дюрэнта, который попросил «Нетс» об обмене. «Селтикс» были готовы включить в сделку Джейлена Брауна.

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