Брэд Стивенс: «Селтикс» очень довольны нынешним составом команды»

Генеральный менеджер «Бостона» Брэд Стивенс на фоне новостей о том, что Кевин Дюрэнта остается в «Бруклине», отметил, что «Селтикс» довольны своим нынешним составом.
«После того, как мы выменяли Малкольма Брогдона, мы очень довольны составом нашей команда. Мы рады строить команду вокруг этих игроков и двигаться дальше с этой командой. Вы говорите, что ходило много слухов, но они исходили не от меня. Надеюсь, всем было о чем поговорить. На нашем фронте уже давно довольно тихо.
Мы были абсолютно откровенны с Джейленом Брауном с самого начала. На прошлой неделе я встречался с Джейленом в Лос-Анджелесе. Он отлично выглядит и скоро вернется в Бостон», – сказал Стивенс.
«Бостон» считался главным претендентом на Дюрэнта, который попросил «Нетс» об обмене. «Селтикс» были готовы включить в сделку Джейлена Брауна.
Почему Дока Риверса так ценят в НБА? Ведь каждый ребенок знает, что он шарлатан