Андрей Ватутин: «Норникель» попросил ЦСКА сократить бюджет, многие спонсоры ушли по объективным причинам»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал финансовые трудности, с которыми столкнулся клуб в текущей политической обстановке.

«Наш владелец «Норникель», будучи важнейшим элементом экономики России, испытывает известные сложности, и клуб попросили принять меры для сокращения бюджета. Непростая ситуация и с другими спонсорами: многие ушли по объективным причинам, один уже фактически согласованный контракт, увы, так и остался неподписанным. Продолжаем вести работу в этом направлении.

Победа в лиге ВТБ? Со мной многие могут не согласиться, но я считаю куда более амбициозной задачей и серьезным вызовом больше довериться молодым, проверить самого себя в новых условиях, чем залить все деньгами, переплатить звездам и любой ценой выиграть Лигу ВТБ.

Да, мы будем изо всех сил стараться взять титул, но только в соответствии с теми возможностями, которые есть сегодня. Не та экономическая ситуация в целом, чтобы разгонять бюджет и даже в год столетия клуба любой ценой повесить себе медаль на шею, после чего считать себя супергероем», – сказал Ватутин.

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