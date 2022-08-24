Кем Берч восстановится после операции к началу тренировочного лагеря

Центровой продолжает восстанавливаться после операции на правом колене. Ожидается, что канадец будет готов к предсезонному тренировочному лагерю, который начнется в конце сентября.

В настоящее время игрок находится в Виктории с национальной сборной, которая готовится к отборочным матчам чемпионата мира-2023.

В минувшем сезоне Берч сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата, набрая в среднем 4,5 очка и 4,3 подбора.

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