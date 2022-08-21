«Торонто» выставил квалификационное предложение Джалену Харрису, отбывшему дисквалификацию за наркотики

выставил квалификационное предложение Джалену Харрису (24 года, 196 см). Разыгрывающий стал ограниченно свободным агентом.

Прошлым летом Харрис был дисквалифицирован на год за нарушение правил антинаркотической программы. На днях НБА удовлетворила заявку игрока на восстановление права выступать в лиге.

Харрис был выбран «Торонто» под 59-м номером драфта-2020 и провел в НБА 13 матчей, набирая в среднем 7,4 очка при реализации 47,2% из-за дуги.

В сезоне-2021/22 Джален выступал за «Кремону». Его показатели в чемпионате Италии составили 13,8 очка, 3 подбора и 2 передачи в среднем за игру.

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