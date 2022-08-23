«Никс» хотят привлечь еще одну звезду после обмена Митчелла

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Юта Донован Митчелл Оби Топпин Баскетбол

«Нью-Йорк» считает, что приобретение лидера «Юты» Донована Митчелла поможет привлечь в команду еще одного звездного игрока.

Как сообщает New York Post, «Никс» хотят сохранить несколько драфт-пиков первого раунда после обмена с «Джаз», чтобы использовать их в будущей сделке. Клубу доступны восемь драфт-пиков первого раунда.

По информации The Athletic, «Нью-Йорк» предлагает Эвана Фурнье, Оби Топпина и пять пиков первого раунда за Митчелла.

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