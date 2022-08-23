«Лейкерс» переведут Остина Ривза в стартовую пятерку (The Athletic)

планируют улучшить роль атакующего защитника в следующем сезоне.

По информации обозревателя The Athletic Джована Бухи, Ривз близок к попаданию в стартовую пятерку команды на регулярной основе.

Отмечается, что 24-летний баскетболист может вытеснить из основного состава звездного разыгрывающего .

Ривз не был выбран на драфте-2021. В дебютном сезоне НБА он провел 61 матч за «Лейкерс», набирая в среднем 7,3 очка и 3,2 подбора при реализации 31,5% из-за дуги.

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