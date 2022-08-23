«Лейкерс» переведут Остина Ривза в стартовую пятерку (The Athletic)

«Лейкерс» планируют улучшить роль атакующего защитника Остина Ривза в следующем сезоне.
По информации обозревателя The Athletic Джована Бухи, Ривз близок к попаданию в стартовую пятерку команды на регулярной основе.
Отмечается, что 24-летний баскетболист может вытеснить из основного состава звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука.
Ривз не был выбран на драфте-2021. В дебютном сезоне НБА он провел 61 матч за «Лейкерс», набирая в среднем 7,3 очка и 3,2 подбора при реализации 31,5% из-за дуги.
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