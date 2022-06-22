Андрей Ватутин: «ЦСКА получил полагающиеся ему выплаты за прошедший сезон Евролиги»

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что Евролига выплатила московскому клубу деньги за прошедший сезон.

«За все российские клубы говорить не могу, ЦСКА полагающиеся ему выплаты получил, в этом плане Евролига свои обязательства выполняет, претензий нет. Не кинули, не обманули, не обделили.

На текущий момент продолжаем свою работу как акционеры Евролиги и хотим продолжить эту работу впредь. Какое мнение на этот счет будет у Евролиги, узнаем 7 июля в Барселоне, может быть, раньше, может быть, позже», – сказал Ватутин.

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