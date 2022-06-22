Андрей Ватутин: «ЦСКА получил полагающиеся ему выплаты за прошедший сезон Евролиги»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что выплатила московскому клубу деньги за прошедший сезон.

«За все российские клубы говорить не могу, ЦСКА полагающиеся ему выплаты получил, в этом плане Евролига свои обязательства выполняет, претензий нет. Не кинули, не обманули, не обделили.

На текущий момент продолжаем свою работу как акционеры Евролиги и хотим продолжить эту работу впредь. Какое мнение на этот счет будет у Евролиги, узнаем 7 июля в Барселоне, может быть, раньше, может быть, позже», – сказал Ватутин.

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