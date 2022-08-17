Скот Поллард: «Дюрэнт никогда не тащил на себе чемпионскую команду»

Чемпион НБА в составе Скот Поллард считает что звездный форвард «Бруклина» не способен привести команду к титулу.

«Слишком многие игроки верят в свою исключительность. Кей Ди – невероятный игрок, но не думаю, что он когда-либо тащил на себе чемпионскую команду. пожалуй, во всей НБА от пяти до десяти игроков, которые способны делать это. Если ты прыгаешь из команды в команду, достаточно ли ты хорош?» – заявил Поллард.

Этим летом Дюрэнт запросил обмен. Недавно он потребовал у владельца «Нетс» уволить генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера .

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?