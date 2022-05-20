Боштян Нахбар: «Предлагаю в одно время года проводить только европейские турниры, а в другое — национальные чемпионаты»

Директор профсоюза игроков Евролиги Боштян Нахбар предложил проводить еврокубки и национальные чемпионаты в разное время года.

«Зрители запутались, и это большая проблема. Слишком много турниров, матчей, и пока и Евролига не договорятся о самом важном, проблема не решится.

Это не идея, а только предложение — чтобы в одно время года проводились только европейские турниры, а в другое — национальные чемпионаты. После девяти-десяти месяцев постоянных матчей парни смертельно устают, а их ждут сборные. И это тянется годами», – сказал Нахбар.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность