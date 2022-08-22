Эндрю Альбиси восстановился от травмы и вернулся в сборную Франции

Разыгрывающий «Гран-Канарии» Эндрю Альбиси восстановился от травмы бедра и вернулся в расположение сборной Франции.

Спустя три недели после того, как Альбиси был вынужден покинуть сборы национальной команды, он получил разрешение врачей вновь присоединиться к команде.

Альбиси стал 13-м игроком в распоряжении главного тренера сборной Франции Венсана Колле. В итоговом составе останутся 12 игроков. Также остается надежда на возвращение в команду центрового «Олимпиакоса» , который был отцеплен из-за травмы.

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