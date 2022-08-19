Стал известен окончательный состав сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле определился с составом из 12 игроков, который сыграет в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира-2023 и на Евробаскете-2022.

Последним игроком, который был отцеплен от сборной Франции после товарищеского матча с Бельгией, стал форвард «Виллербана» Уильям Ховард. Эндрю Альбиси и Мустафа Фалль выбыли из-за травм.

Окончательный состав сборной Франции:

Исайя Кординье («Виртус»), («Нью-Йорк»), («Миннесота»), (свободный агент), Муаммаду Жете («Виртус»), («Атланта»), Тео Маледон («Оклахома»), Амат Мбайе («Анадолу Эфес»), Эли Окобо («Монако»), Венсан Пуарье («Реал»), Терри Тарпи («Ле-Ман»), («Реал»).

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