«Мавс» и «Кавс» обсудили обмен Коллина Секстона

проявляет интерес к защитнику , сообщает обозреватель Cleveland.com Крис Федор.

По информации Федора, клубы обсуждали возможный обмен ограниченно свободного агента по схеме сайн-энд-трейд.

Ранее сообщалось об интересе к Секстону со стороны «Юты», которая готова заменить им .

Отмечается, что в данный момент ни «Маверикс», ни «Джаз» не имеют активов, способных заинтересовать «Кавальерс» в потенциальной сделке.

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