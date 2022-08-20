«Мавс» и «Кавс» обсудили обмен Коллина Секстона

Теги возможные переходы Кливленд Даллас НБА Юта Донован Митчелл Коллин Секстон Баскетбол

«Даллас» проявляет интерес к защитнику «Кливленда» Коллину Секстону, сообщает обозреватель Cleveland.com Крис Федор.

По информации Федора, клубы обсуждали возможный обмен ограниченно свободного агента по схеме сайн-энд-трейд.

Ранее сообщалось об интересе к Секстону со стороны «Юты», которая готова заменить им Донована Митчелла.

Отмечается, что в данный момент ни «Маверикс», ни «Джаз» не имеют активов, способных заинтересовать «Кавальерс» в потенциальной сделке.

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