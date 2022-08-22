Дензел Валентайн примет участие в тренировочном лагере «Бостона»

Свободный агент (28 лет, 193 см) подпишет негарантированный контракт с и примет участие в предсезонном тренировочном лагере команды, сообщает WILX News 10.

28-летний атакующий защитник поборется за место в итоговом составе «Селтикс». Следующий сезон может стать восьмым в карьере Валентайна.

В прошлом сезоне Валентайн выступал за «Кливленд» и «Юту». В 22 матчах за «Кавальерс» он набирал в среднем 2,9 очка и 1,7 подбора.

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